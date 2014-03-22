Партія регіонів тепер не буде партією одного лідера – Бахтєєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила увечері 21 березня, виступаючи на XXI конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.

Бахтєєва констатувала, що у фракції Партії регіонів у Верховній Раді України було 204 депутати, на сьогодні залишається 102, і їй соромно перебувати у парламенті поряд з тими, хто вийшов із фракції. «Для мене соромно бути поряд з ними (з тими, хто вийшов із фракції), вони ще числяться у лавах членів Партії регіонів. Коли вони йшли до нас у фракцію, це був потік мавзолейної черги, вони повзли, вони йшли сім`ями, вони брали по двоє, по троє дітей, тому що відразу потрібно було влаштувати дітей у владу, в прокуратуру, до податкової інспекції, в МВС», - сказала Бахтєєва.

Вона також зазначила, що сьогодні в багатьох західних областях України взагалі закриті штаби Партії регіонів, закриті офіси, «і там її взагалі не існує», також «у парламенті ми сьогодні нічого не вирішуємо».

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Але Бахтєєва висловила упевненість, що партія не помре, а лише зміцниться. «Моє сьогоднішнє звернення до вас, до моїх однопартійців, до нашої великої обласної організації Партії регіонів, що ми укріплюватимемо нашу партію, і вона не буде партією однієї людини. Вона буде партією мільйонів людей», - сказала народний депутат, звертаючись до делегатів конференції.

Бахтєєва повідомила, що вона поставить питання на майбутньому з`їзді Партії регіонів, «щоб всі народні депутати, які вийшли з фракції Партії регіонів, були виключені з лав партії». І знову категорично підкреслила: «Партія регіонів не може бути партією однієї людини, одного лідера. Вона може бути такою партією, яка працюватиме на благо всіх людей».