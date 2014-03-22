Кримські татари збираються відновити національно-визвольний рух

Про це сповістив голова робочої групи з резолюцій жалобних мітингів кримських татар Недім Халілов, передає Радіо Свобода.

За його словами, основною метою такого руху є відновлення національної державності кримськотатарського народу, перерваної, починаючи з 1783 року.

Читайте такожТатари не підуть з Криму - ДжемілєвНедім Халілов заявив, що до моменту відновлення державності кримськотатарського народу на території Кримського півострова має діяти законодавство України та норми міжнародного права, а не законодавство Російської Федерації.

Робоча група з резолюцій жалобних мітингів кримських татар була створена 30 липня 2013 року в Сімферополі під час збори ініціативних громадян. Жалобні мітинги кримських татар вшановують пам’ять жертв сталінської депортації кримськотатарського народу. Вони регулярно відбуваються на території України, починаючи з 1991 року.