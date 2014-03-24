Морські піхотинці, яких викрали російські окупанти, повертаються у частину за речами - ЗМІ

Морських піхотинців Феодосії відпускають, вони повертаються у захоплену частину за речами. Про це "Українській правді" повідомив прапорщик Антон Оливо.

"Ніхто не поранений. З порту люди повертаються. Дехто повертається з синяками, дехто цілий, по-різному. Наразі, я стою під своїм кабінетом, намагаюся зайти. Ручка зламана, десь вибиті шибки", - сказав він.

"Вся частина зайнята росіянами", - зазначив Оливо.

Він також повідомив, що українські військові прийматимуть рішення про те, що робити, коли всі повернуться у частину.

"Поки невідомо, що буде", - додав він.

Як відомо, в понеділок о 4 ранку російських спецназ з світло шумовими гранатами та іншими спецзасобами штурмували частину морської піхоти. Вони полонили всіх українських військових, зв’язали їм руки і вивезли в напрямку порту.

Близько 11 години їх почали відпускати, проте, за деякою інформацією, відомо, що командир батальйону морської піхоти підполковник Дмитро Делятицький та заступник командира по роботі з особовим складом Ростислав Ломтєв після штурму були захоплені й вертольотом РФ вивезені в невідомому напрямку.