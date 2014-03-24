На Львівщину вже виявили бажання приїхати 2085 біженців з Криму – ОДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, на даний час влаштовано на тимчасове проживання 1131 біженець із Криму.

За інформацією заступника директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Оксани Яковець, «станом на сьогодні на гарячу лінію Львівської обласної ради та адміністрації звернулось більше 450 сімей з Криму, які виявили бажання тимчасово проживати на території області».Читайте такожДжемілєв запевняє, що масового відтоку людей з території Криму не спостерігається

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області створюють координаційний центр для співпраці кримчан, які прибули для тимчасового проживання, із владою, а також вивчається можливість будівництва в області тимчасового літнього житла для жителів Криму.