Коваль пройшов усі необхідні перевірки для своєї посади - Кузьмук

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кузьмук сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо інформації, що нібито Коваля «могли завербувати», і щодо його перевірки для призначення на цю посаду.

«Безумовно, що людина, яка розглядається на посаду міністра оборони та інші, проходить перевірку. Мені відомо, що з виконувачем обов`язків міністра оборони генерал-полковником Ковалем були проведені ретельні співбесіди. Я не думаю, що людина, яка довго працює у Збройних силах і Прикордонних військах, потребує додаткової перевірки контрольних органів. Він ні на хвилину не відривався від своєї служби. І тут я можу з великим переконанням сказати, що людина на своєму місці», - зауважив Кузьмук.

На запитання щодо необхідності зміни на посаді в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха Кузьмук відповів, що Тенюх тривалий час був «у відриві» від Збройних сил, адже перебував у відставці. Також, сказав Кузьмук, досвід Тенюха є великим, але він становив лише морську компоненту ЗСУ.

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«Тому сьогодні перед тими завданнями, які стоять перед Збройними силами, повинна бути людина, яка має загальний військовий досвід управління», - сказав Кузьмук і додав, що на цій посаді також не може перебувати людина, яка делегована певною політичною силою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Верховна Рада підтримала постанову про призначення Коваля на посаду в.о. міністра оборони. За це рішення проголосував 251 народний депутат із 314 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим ВР з другої спроби відправила Тенюха у відставку з посади в.о. міністра оборони.