Загибель Сашка Білого може стати приводом для дестабілізації ситуації в Україні - РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар вважає, що загибель лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка можуть використати як привід для дестабілізації ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу у парламенті.

“Ми чули сьогодні пояснення від органів внутрішніх справ. І з цього приводу буде проведено достатньо активне розслідування”, - сказала вона.

Водночас Сюмар наголосила, що в.о. президента України Олександр Турчинов та Апарат РНБО турбує те, що “цю ситуацію спробують використати з метою дестабілізації ситуації в країні”.

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«Однозначно, що будь-які погрози на адресу міністра внутрішніх справ, будь-які погрози до застосування сили є протиправними і загрожують стабільності в різних регіонах України, в тому числі в центрі, Києві, зважаючи на те, де сьогодні розміщується так званий «Правий сектор», - сказала Сюмар.

Вона також повідомила, що найближчим часом буде оприлюднено заяву Турчинова з цього приводу.

Заступник секретаря РНБО наголосила на важливості недопущення дестабілізації ситуації в Україні, чого очікує російська влада. Вона додала, що в ефірі російських телеканалів сьогодні звучать тези про те, що саме «Правий сектор» є основним дестабілізуючим фактором.

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“Очевидно, що цю тезу будуть посилювати різними виступами керівники цієї групи та інших радикальних груп”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 25 березня сектор зв'язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області повідомив, що тіло Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями в серце було виявлене сьогодні вночі недалеко від села Бармаки поблизу Рівного. За попередньою версією міліції, Музичка розстріляли невідомі, які приїхали на трьох мікроавтобусах. Також було повідомлено, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 ККУ (вбивство).

Разом з тим рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують у цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».

Разом з тим перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов повідомив, що Музичко був смертельно поранений з власної зброї під час проведення спецоперації спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» на території Рівненської області із затримання членів організованої злочинної групи.