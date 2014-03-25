Рота українських десантників прорвалась з Криму на материк

25 березня рота десантників із 25 окремої Дніпропетровської бригади, які навчалися у Криму, прорвалися на "велику землю", йдеться в сюжеті "Новин 2+2". Про це пише ТСН.ua.

Вони попередили окупантів, що якщо ті стануть у вояків на дорозі - пройдуть із боєм, відстрілюючись до останнього патрона.

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Росіяни не ризикнули, і їхні спецпризначенці провели КАМАЗи із озброєними до зубів українськими десантниками аж до кордону Криму.

Нагадаємо, український морський тральщик "Черкаси", який єдиний з українських ВМС залишається неокупованим, наразі продовжують штурмувати російські військові.