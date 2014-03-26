Національну телекомпанію України очолив Зураб Аласанія

Про це сам журналіст повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

"Повинен, напевно, пояснити.

Що.

Національна телекомпанія України. Генеральний директор.

Навіщо.

Як би уникнути пафосу, і все ж сказати те, що насправді думаю.

Країні треба. А віддати їй я можу ось таким чином.

Це все, вибачте. "Інших мотивів у мене для вас немає", - написав він.

Прес-служба Кабміну повідомляє, що кандидатура Аласанії була розглянута на засіданні уряду у вівторок, 25 березня. Після чого було ухвалене розпорядження про його призначення.

Згідно з інформацією, кандидатуру Аласанії Кабміну запропонували представники медіа-спільноти, з якими у вівторок, перед засіданням, зустрівся прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Читайте також"Свободівці" силою та погрозами змусили керівника "Першого національного" написати заяву про відставку

Нагадаємо, тимчасовим виконувачем обов'язків голови НТКУ був Олександр Пантелеймонов.

18 березня депутати від "Свободи" силою змусили його написати заяву про відставку.

Аласанія – засновник харківського інтернет-видання "МедіаПорт", співпрацює з "Громадським телебаченням".