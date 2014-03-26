Сепаратисти націоналізували заповідники і ліси Криму

Як повідомляє прес-служба нелегітимного парламенту автономії, що перейменувався нещодавно на Державну раду Республіки Крим, таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні у середу.Читайте такожСепаратисти Криму «націоналізували» поромну переправу і порти

До переліку підприємств увійшли Алуштинське, Бахчисарайське, Білогірське, Євпаторійське, Куйбишевське лісові господарства, Джанкойське, Роздольненське, Сімферопольське, Старокримське, Судакське лісомисливські господарства, Кримська гірничо-лісова науково-дослідна станція, Мисливське господарство «Бахчисарайське», мисливське господарство «Холодна гора», спеціалізоване лісозахисне підприємство «Кримлісозахист», а також природні заповідники: Казантипський, Кримський, Опуський, Ялтинський, Карадазький і національний природний парк «Чарiвна гавань» (Чорноморський район).

Також націоналізовано майно державної організації «Український лісовий селекційний центр і відокремлений підрозділ «Кримська лісонасіннєва лабораторія».

Керувати комплексами буде Республіканський комітет РК з лісового і мисливського господарства.Читайте такожУ Криму збираються націоналізувати понад 130 туристичних об'єктів

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дніпрезидент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про приймання до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.