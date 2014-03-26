Центр ЗНО: Тестування в Криму проводити неможливо

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти.

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Лікарчук зазначив, що в Криму для участі у ЗНО зареєструвалося 14 тис. 404 особи, у Севастополі — 2 тис. 539 осіб.

“За існуючою технологією і в тих умовах, що склалися у Криму, на території Автономної Республіки Крим зовнішнє оцінювання провести неможливо”, - сказав він.

Лікарчук також підкреслив, що сьогодні надійшла інформація про те, що Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти був націоналізований новою владою.

“І також стоїть питання по майну, по обладнанню, по фінансах і тому подібне”, - додав Лікарчук.

Таким чином, для зареєстрованих кримських абітурієнтів може бути проведено ЗНО у вигляді додаткової сесії: або під час додаткової сесії загальної, або у вигляді окремої додаткової сесії на базі тих університетів, до яких абітурієнти подаватимуть документи на материковій частині України.

Крім того, Лікарчук додав, що на сьогодні повторну реєстрацію вже пройшла 131 особа, яка вже переїхала на материкову частину України.

Також відповідаючи на запитання голови парламентського комітету, народного депутата від “Батьківщини” Лілії Гриневич, Лікарчук зазначив, що охочі перереєструватися для проходження ЗНО на материку можуть зробити це до кінця травня.