Обама: Планів щодо прийому України до НАТО поки немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив на прес-конференції після завершення саміту ЄС-США.

"Немає швидких планів поширити членство в НАТО (на Україну та Грузію). Я знаю, що Росія висловлювала думку проти членства в НАТО. Однією з причин, чому Україна не подала заявку на членство в НАТО, є її складні відносини з Росією. Не думаю, що це швидко зміниться", - сказав Обама.

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"Ми маємо зобов'язання, які включають і військові зобов'язання щодо членів НАТО. Щодо не членів НАТО, то ми надаємо нашу підтримку, засновану на нашій вірі в принципи та ідеали, які важливі не лише для Європи, але й для цілого світу - включно з територіальною цілісністю та суверенітетом", - додав Обама.

За словами американського лідера, США готові підтримувати Україну в проведенні виборів, допомагати їй економічно і намагатися далі ізолювати Росію у відповідь на дії Москви в Криму.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час візиту до Брюсселя після обрання на посаду, що членство України в НАТО не є на порядку денному тимчасового уряду України.