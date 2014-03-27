Швейцарія заморожує військову співпрацю з Росією.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Федеральної ради Швейцарії.

«При збереженні політичної нейтральності та діалогу з усіма сторонами швейцарська влада вирішила заморозити будь-які можливі активи колишнього українського президента та його оточення у Швейцарії, зупинити експорт воєнних матеріалів до Росії, переглянути питання про проведення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю з Росією разом з державами-членами ЄАВТ, і тимчасово зупинити програму підготовки кадрів для російських військових», – йдеться у повідомленні швейцарського уряду.Читайте такожШвейцарія засудила анексію Криму та визнала санкції проти РФ

«Анексія Криму Росією суперечить міжнародному праву в цілому і принципам територіальної цілісності держав зокрема. Цією дією, яка суперечить також Гельсінкській угоді, Росія порушила свої міжнародні зобов'язання в рамках низки двосторонніх і багатосторонніх договорів», – зазначається в заяві.

Раніше Швейцарія запровадила фінансові санкції до більш як 30 колишніх високопосадовців України і наближених до них людей.