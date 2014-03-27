Жителі Криму без кримської реєстрації повинні виїхати за межі РФ і знову в'їхати

Про це 26 березня на прес-конференції в приміщенні Управління внутрішніх справ Севастополя заявила представник Федеральної міграційної служби Російської Федерації Вікторія Гичко.

Як пише Sevas, Вікторія Гичко підкреслила, що громадянами Росії визнаються громадяни України, які мають постійну реєстрацію на 18 березня, решта отримають статус «іноземних громадян», а іноземні громадяни повинні перебувати на території Росії на законних підставах. «А раз у них зараз немає таких документів, їм дається час, щоб вони залишили територію, потім в'їхали в Російську Федерацію і оформили всі необхідні документи», - повідомила чиновниця.

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За словами представника ФМС РФ, залишити територію необхідно протягом місяця з дня підписання Договору про приєднання Криму до Росії, в іншому випадку особи, які вчинили правопорушення, «будуть притягуватися до адміністративної відповідальності».

Яке саме покарання загрожує «іноземним громадянам» у разі порушення цієї процедури, Вікторія Гичко не уточнила, пославшись на великий обсяг міграційного законодавства Росії, але зазначила, що в кожному конкретному випадку «будуть розбиратися», чи було правопорушення і чому скоєно. «Може, людина за станом здоров'я не змогла виїхати. Я не можу зараз говорити про те, чого ще не відбулося», - пояснила вона.