Україна має бути частиною європейської колективної системи захисту – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський сьогодні під час брифінгу.

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«Звичайно, Україна повинна бути частиною європейської колективної системи захисту, і тому це питання не тільки для України, але й для Європи і міжнародного порядку. Україна – це європейська нація, повноправний член європейської громади в усіх сенсах: політичних, економічних, а також сенсах безпеки», - зазначив він.

«Говорячи про довгострокові плани, є два головних елементи в нашій позиції (МЗС України - УНІАН): по-перше – немає такої країни в світі, яка може впливати на українську внутрішню та закордонну політику, говорячи про будь-які неприєднання України (до військових альянсів - УНІАН), позаблоковий статус, українська нація має приймати це рішення», - підкреслив Лубківський.

«Але коли вам загрожують, коли гаранти вашої безпеки просто не дотримуються своїх обов’язків, то ви завжди будете розглядати будь-які засоби для того, щоб захистити свою країни і, очевидно, ви будете думати про колективні засоби захисту», - зауважив він.

Проте дипломат зазначив, що «це запитання треба винести нашому народу, і народ буде вирішувати».