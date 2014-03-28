Судді ВСУ закликають ВР не поспішати з ухваленням закону про відновлення довіри до судів

Як передає кореспонденту УНІАН, відповідний лист-звернення сьогодні на брифінгу в Києві оприлюднив екс-голова ВСУ, голова Ради суддів України Василь Онопенко.

Як зазначається в документі, на сьогодні у відновленні довіри до судової влади однаково зацікавлені як суспільство, так і сама судова влада.

Проте судді наголошують, що відновлення довіри до суду має відбуватися з дотриманням міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини та незалежності судової влади, а також у спосіб, передбачений Конституцією України та чинним законодавством.Читайте такожВР прийняла в першому читанні законопроект про відновлення довіри до суддів

Водночас, автори документа звертають увагу, що для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується створити непередбачений Конституцією України надзвичайний орган — тимчасову спеціальну комісію суддів, на яку покладатимуться повноваження щодо здійснення перевірки рішень суддів. Проте аналіз змісту перевірки дає змогу зробити однозначний висновок — перевірятимуться лише ті рішення, які мають чітко виражене політичне забарвлення.

Таким чином, наголошують судді ВСУ, по суті йдеться не про оновлення судової влади та відновлення довіри до неї, а про звільнення суддів, які розглядали справи, пов'язані з подіями, що відбувалися в Україні у листопаді 2013 року.

Продовжуючи тему, судді звертають увагу на те, що звільнення суддів з порушенням міжнародних стандартів та в неконституційний спосіб є відвертим посяганням на незалежність судової влади, порушенням основоположних прав і свобод людини, що є неприпустимим у демократичному суспільстві.Читайте такожВерховна Рада обрала суддів КС і прийняла їх присягу

На переконання суддів ВСУ, оновлення судової влади в такий спосіб ще більше загострить ситуацію в країні, знизить рівень довіри громадян до влади та зруйнує основи незалежності судової влади.

Автори заяви закликають ВР “не робити поспішних кроків та утриматись від прийняття цього законопроекту”.

Коментуючи цю заяву, Онопенко від себе додав, що виносити на голосування запропонований законопроект доцільно лише після отримання щодо нього висновків Венеціанської комісії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 березня, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про відновлення довіри до судової системи України (№4378-1).

Також депутати підтримали пропозицію про скорочені терміни підготовки цього законопроекту до другого читання.

Як зазначається у пояснювальній записці, цей законопроект визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції з метою підвищення авторитету судової влади в України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.