МЗС: Україну не буде цікавити оцінка спостерігачів РФ щодо виборів президента
В МЗС заявляють, що Україна під час проведення президентських виборів орієнтуватиметься на оцінки міжнародних спостерігачів, а не на позицію Росії, яка говорить про невизнання виборів ще до їх проведення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник МЗС Євген Перебийніс.Читайте такожЦВК зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ на президентських виборах
“Президентські вибори — це внутрішня справа України. І заявляти про невизнання цих виборів ще до їх проведення, це, принаймні, безвідповідально. Потрібно зачекати, як відбудуться президентські вибори. Ми готові провести їх зразково, з дотриманням міжнародних норм і стандартів. І в цьому матимуть змогу переконатися всі міжнародні спостерігачі, які запрошені на вибори. А якщо Росія ще за два місяці до виборів готова не визнавати їх, то про що тут говорити. Ми орієнтуємося на оцінку ключових міжнародних організацій — ОБСЄ, Раду Європи та інших. Для нас саме їх оцінка буле найголовнішим орієнтиром, а не заяви окремих чиновників Російської Федерації”, - сказав Перебийніс.
Як повідомляв УНІАН, дострокові вибори президента України мають відбутися 25 травня.