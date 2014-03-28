У ВР внесли законопроект щодо формування тимчасових дільниць для голосування українців за кордоном

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Законопроект народних депутатів від «Свободи» Олега Панькевича, Ірини Сех, Олега Бондарчука, від «УДАРу» - Валерія Пацкана та від «Батьківщини» - Михайла Хміля передбачає створення необхідної кількості дільниць та інші зміни з метою максимального забезпечення реалізації виборчого права українців, які перебувають поза межами держави, зокрема трудових мігрантів, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

За словами Панькевича, приблизно 8 мільйонів українських громадян живуть за кордоном – це майже чверть усіх виборців, і існує багато перешкод для реалізації їхнього волевиявлення на виборах.Читайте такожМЗС: Україну не буде цікавити оцінка спостерігачів РФ щодо виборів президента

«За законодавством, виборчі дільниці створюють тільки при дипломатичних установах, а це означає, що людям, які живуть у різних куточках держави, необхідно подолати великі відстані, інколи 600-700 кілометрів, щоби проголосувати. Дуже часто виборчі дільниці за кордоном недоукомплектовані, потерпають від браку фінансування та інших проблем», - відзначив він.

Так, зокрема, в Італії на закордонну виборчу дільницю №35, де до списку виборців включено 1 588 виборців, надійшло тільки 916 виборчих бюлетенів – решта виборців не мали змоги взяти участь у голосуванні.

«Є серйозна невідповідність між кількістю трудових мігрантів, які, за експертними оцінками, перебувають за кордоном, і кількістю осіб, внесених до списків виборців», - зауважив депутат.

Зокрема, у Російській Федерації перебуває понад 2 мільйони трудових мігрантів, тоді як, за офіційною інформацією ЦВК, на виборах народних депутатів 2012 року до списку виборців у цій країні було внесено тільки 54 759 виборців. В Італійській Республіці – понад 600 тисяч трудових мігрантів, і 6 823 – у списках виборців. У Республіці Польща – понад 450 тисяч трудових мігрантів, і 6 604 – у списках виборців, відзначає Панькевич.Читайте такожЦВК зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ на президентських виборах

Автори законопроекту пропонують, окрім постійних закордонних дільниць при дипломатичних представництвах, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, сформувати тимчасові дільниці при українських інформаційно-культурних центрах, освітніх закладах, земляцьких спільнотах, де компактно проживають громадяни України.

Передбачається, що такі виборчі дільниці утворює Центральна виборча комісія за поданням Міністерства закордонних справ України на підставі звернень громадських об’єднань (не менш як 500 клопотань громадян України).

Документ також передбачає, що участь у виборах можуть взяти не лише ті українці, які перебувають на консульському обліку, а й усі громадяни, які легально перетнули кордон держави, в якій перебувають.