Українській владі вдалося утримати ситуацію в країні - Яценюк

Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми «Шустер LIVE» на Першому Національному.

«Нашим завданням було не допустити російські війська на континентальну територію України. Російська влада і російська армія чекала, що ми піддамося на провокацію», - зазначив Яценюк.

Він розповів, що на п`ятий день на посаді прем`єра йому «принесли папір з відповідним грифом, що з напрямку Чернігова на Київ летить 12 російських вертольотів останньої модифікації, бойові вертольоти, і починається військова операція щодо захоплення України та захоплення органів державної влади в Києві».

Читайте такожЯценюк розповів, як знизити кредитні ставки до 17-18%

«Яким би ти не був, але не реагувати на цю інформацію неможливо. Вони чекали, що ми будемо давати відповідь, що ми неадекватно себе проявимо, а вони цим скористаються, як вони скористалися по відношенню до Грузії в 2008 році. Але ми утримали ситуацію, не відреагували на їхні провокації і не дали їм привід, щоб перетнути кордон України. Вони були готові до цього, і вони готові до цього сьогодні», - зазначив Яценюк.

«Тоді ми правильно прорахували Росію, вони очікували, що ми введемо військове положення, що почнеться паніка, і вони поїдуть захищати права російськомовних громадян», - підкреслив прем`єр.