Семерак каже, що влада перекрила крани, з яких народні гроші текли в кишені олігархів

Про це сьогодні, 28 березня, в ефірі телеканалу ICTV сказав Міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак, коментуючи останні урядові рішення.

«Програма Уряду – великий перелік законів і рішень, які приймаються, з одного боку, для економії бюджетних коштів, з другого – для закривання бюджетних дірок, через які попередній уряд на чолі з Азаровим і Януковичем, Партією регіонів та комуністами крали, вимивали державні кошти у величезних розмірах. Це пакет документів, законів, який спрощує життя для малого і середнього бізнесу. Зокрема, це закон про спрощені процедури ведення бізнесу. Ми внесли законопроект у Верховну Раду щодо тендерних закупівель, який має на меті практично вбити корупцію і практику розкрадання державних коштів», - наголосив урядовець.

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Він також нагадав, що нинішній Уряд отримав бюджет з дефіцитом приблизно в 300 мільярдів гривень.

«Кроки, які ми сьогодні зробили, вже зараз дадуть ефект. Лише за місяць роботи ми перекрили крани, з яких народні гроші текли в кишені олігархів і нечистих на руку чиновників. Ми багато уваги приділи боротьбі з корупцією, ліквідації тіньових схем, через які збагачувалася команда Януковича. Наше завдання – збудувати вільну і процвітаючу Україну», - наголосив Семерак.