Військовослужбовці внутрішніх військ Криму залишили АРК

Військовослужбовці внутрішніх військ Кримського територіального командування 28 березня здійснили передислокацію своїх сил на континентальну частину держави.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю та ЗМІ внутрішніх військ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, неподалік від кордону з Кримським півостровом на Херсонщині офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдат строкової служби зустрічали з почестями та військовим оркестром.

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Воїнів вийшли зустріти жителі неподалік розташованих районів Херсонської області та представники місцевих органів влади.

До військовослужбовців звернувся командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант Степан Полторак, який подякував особовому складу за витримку, проявлену мужність, вірність військовій присязі та нагородив відзнаками МВС та внутрішніх військ.

Після завершення урочистостей військові правоохоронці роз’їхались у різні куточки України. Тепер 1100 військовослужбовців продовжать проходити службу у військових частинах Національної гвардії України, йдеться в повідомленні.