З'їзд «Батьківщини» завершився

15:02, 29 березня 2014
Політика
0 0

XII з’їзд Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", що проходив на Софійській площі в Києві, завершився, передає кореспондент УНІАН.

Съезд

«Батьківщина» висунула свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України для участі у виборах 25 травня.

Рішення було прийнято одноголосно.

Читайте також«Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти

Як повідомляв УНІАН, для участі в роботі з'їзду було обрано 499 делегатів, брали участь в роботі 482 делегата.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter