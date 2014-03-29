З'їзд «Батьківщини» завершився
15:02, 29 березня 2014Політика
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XII з’їзд Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", що проходив на Софійській площі в Києві, завершився, передає кореспондент УНІАН.
З'їзд «Батьківщини» завершився
«Батьківщина» висунула свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України для участі у виборах 25 травня.
Рішення було прийнято одноголосно.
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Як повідомляв УНІАН, для участі в роботі з'їзду було обрано 499 делегатів, брали участь в роботі 482 делегата.
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