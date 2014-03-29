Програма Королевської буде соціально орієнтованою - політолог

В ході виборчої кампанії кандидат у президенти Наталія Королевська буде орієнтуватися на соціальні програми і на підтримку найбільш незахищених верств суспільства, пише ТСН.

Таку думку висловив керівник Інституту української політики Кость Бондаренко.

"Наталія Королевська, по всій видимості, в ході виборчої кампанії буде орієнтуватися на соціальні програми і на найбільш незахищені верстви суспільства - на ту сферу, яка їй дуже добре відома і яка внаслідок діяльності нинішнього уряду (підвищення тарифів, заморожування пільг і соціальних виплат, скорочення робочих місць) матиме відгук у населення.

Тобто, виборча програма Королівської буде спрямована саме на соціальний захист населення", - сказав він. Кость Бондаренко зазначив, що експерти ще рік тому прогнозували, що ця ніша буде затребувана в ході президентської кампанії. Ця програма, на думку політолога, буде зрозуміла як на заході України, так і на сході, оскільки близька всім громадянам країни.

"Порівняно з іншими кандидатами, це спроба виокремити свій електорат не на сході чи заході, а саме в соціальному сегменті, приблизно рівно представленому в рамках всієї України. Кампанія Королевської зробила дуже сміливий крок і скоро ми побачимо, наскільки суспільство відійшло від політичних пріоритетів і готове сприйняти соціальні програми", - вважає експерт.