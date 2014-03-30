Ситуацію в Україні завтра обговорять на Радбезі ООН - ЗМІ

Зустріч буде відкритою. Взяти у ній участь зможуть не лише представники держав-членів Радбезу, а й неурядові організації та громадські діячі. Зокрема на засідання запрошено лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Нагадаємо, це засідання Радбезу ООН з українського питання стане вже десятим з початку місяця. Попереднє відбулося у п’ятницю і проходило в закритому режимі.

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Також цього тижня ситуацію по Україні обговорили на Генеральній Асамблеї ООН. Там ухвалили резолюцію про територіальну цілісність України, повідомляє 5-й канал.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, визнано незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Білорусь, 58 членів Генасамблеї утрималися.