Радбез ООН планує обговорити ситуацію в Україні з Пан Гі Муном

Рада Безпеки ООН планує провести 27 березня зустріч щодо ситуації навколо України. Про це заявив заступник генерального секретаря всесвітньої організації Фархан Хак, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За його словами, в ході засідання адміністративний глава ООН Пан Гі Мун має намір відзвітувати перед членам РБ про підсумки своїх візитів до Москву та Києва 20-22 березня.

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"Наскільки мені відомо, члени Ради Безпеки обговорюють формат зустрічі, так що на даний момент ми не можемо оголосити, чи буде це засідання відкритим або закритим. Але ми очікуємо, що генеральний секретар ООН зможе доповісти членам РБ про свої візити в Україну і в Росію минулого тижня", - сказав він.

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Зустріч Радбезу ООН по Україні, якщо відбудеться, буде вже дев'ятою з початку місяця.