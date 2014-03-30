ГПУ продовжить розслідування об’єктивно і неупереджено – Махніцький

22:07, 30 березня 2014
Політика
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Генеральна прокуратура України продовжить розслідування об’єктивно і неупереджено, попри некоректні закиди у політичній за ангажованості.

Олег Махницкий


На цьому наголосив сьогодні в.о.Генпрокурора Олег Махніцький, коментуючи рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу для голови спостережної ради Брокбізнесбанку Дениса Бугая. 

«Політична діяльність будь-якого громадянина України не може жодним чином ставати обтяжувальною чи полегшуючою обставиною в ході досудового розслідування», - підкреслив Махніцький.

Напередодні Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід - утримання під вартою (57 діб арешту) або застава у 140 млн грн – для Бугая як одного з учасників розкритої масштабної злочинної організації. 

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«Тим часом, адвокати затриманого апелювали до суду, аргументуючи його начебто активною участю у громадсько-правовому супроводі, що надавався взимку мирним протестувальникам під час громадянського конфлікту на Майдані», - зазначили ГПУ.

У відомстві додали, що «Махніцький висловив сумнів в об’єктивності такого підходу, оскільки свого часу очолював відому групу юристів-волонтерів, але не пригадує серед присутніх на Майдані колег-правознавців Бугая. До того ж, як нагадав очільник ГПУ, участь у громадській діяльності ніяк не впливає і не вплине на об’єктивний хід розслідування». 

Як повідомляв УНІАН, під час прес-конференції 24 березня Махніцький повідомив, що громадянин Бугай був затриманий за підозрою в участі у фінансових махінаціях і розкраданні державних коштів в особливо великих обсягах за схемами харківського бізнесмена, голови групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка, якого пов`язують з найближчим оточенням екс-президента України Віктора Януковича. Оборудки завдали значної шкоди різним галузям економіки України - лише встановлена сума збитків склала понад 1 млрд грн. 

До складу вищевказаної організації входило близько 20 осіб, у тому числі колишні керівники ряду міністерств – Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства доходів і зборів України та СБУ.

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