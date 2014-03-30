ГПУ продовжить розслідування об’єктивно і неупереджено – Махніцький



На цьому наголосив сьогодні в.о.Генпрокурора Олег Махніцький, коментуючи рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу для голови спостережної ради Брокбізнесбанку Дениса Бугая.

«Політична діяльність будь-якого громадянина України не може жодним чином ставати обтяжувальною чи полегшуючою обставиною в ході досудового розслідування», - підкреслив Махніцький.

Напередодні Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід - утримання під вартою (57 діб арешту) або застава у 140 млн грн – для Бугая як одного з учасників розкритої масштабної злочинної організації.

Читайте такожГПУ: снайпери на Майдані - громадяни України

«Тим часом, адвокати затриманого апелювали до суду, аргументуючи його начебто активною участю у громадсько-правовому супроводі, що надавався взимку мирним протестувальникам під час громадянського конфлікту на Майдані», - зазначили ГПУ.

У відомстві додали, що «Махніцький висловив сумнів в об’єктивності такого підходу, оскільки свого часу очолював відому групу юристів-волонтерів, але не пригадує серед присутніх на Майдані колег-правознавців Бугая. До того ж, як нагадав очільник ГПУ, участь у громадській діяльності ніяк не впливає і не вплине на об’єктивний хід розслідування».

Як повідомляв УНІАН, під час прес-конференції 24 березня Махніцький повідомив, що громадянин Бугай був затриманий за підозрою в участі у фінансових махінаціях і розкраданні державних коштів в особливо великих обсягах за схемами харківського бізнесмена, голови групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка, якого пов`язують з найближчим оточенням екс-президента України Віктора Януковича. Оборудки завдали значної шкоди різним галузям економіки України - лише встановлена сума збитків склала понад 1 млрд грн.

До складу вищевказаної організації входило близько 20 осіб, у тому числі колишні керівники ряду міністерств – Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства доходів і зборів України та СБУ.