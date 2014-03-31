Медведєв прилетів у Крим

"У Сімферополі. Сьогодні тут уряд обговорить розвиток Криму", - написав Медведєв у своєму мікроблозі "Твіттер".

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