Медведєв прилетів у Крим
11:11, 31 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прибув до окупованого Сімферополя (Крим), де в понеділок проведе нараду щодо соціально-економічного розвитку регіону.
Це перші відвідини вищими російськими чиновниками окупованої території
"У Сімферополі. Сьогодні тут уряд обговорить розвиток Криму", - написав Медведєв у своєму мікроблозі "Твіттер".
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