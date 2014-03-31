Медведєв проводить у Криму засідання уряду РФ

Засідання транслює телеканал «Росія 24».

Медведєв повідомив, що зазвичай такі засідання проводяться в Москві, але сьогодні зроблено виняток, так як у Росії з'явилися нові території. За його словами, на засіданні присутнє нелегітимне керівництво Криму - Сергій Аксьонов, Володимир Константинов і Олексій Чалий.

Читайте такожМедведєв прилетів у Крим«Вважаю необхідним, щоб уряд на місці міг ще раз оцінити стан справ і масштаб поставлених перед нами завдань. Звичайно, поспілкуватися з жителями півострова, підтримати їх», - сказав Медведєв.

Він заявив, що жоден житель Криму і Севастополя не має нічого втратити від приєднання до Росії, а може тільки придбати.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання РФ самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.