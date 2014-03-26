Журналіст: Генпрокурор Махніцький у робочий час з жінкою оглядав елітну новобудову

16:34, 26 березня 2014
Політика
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Генерального прокурора Махніцького бачили сьогодні у відділі продажів престижної нерухомості "Новопечерські липки" по вулиці Драгомирова 14.

Новоспечений Генпрокурор Махніцький закікавився елітною нерухомістю

Про це у своїй сторінці у Фейсбук повідомляє відомий укрїнський журналіст Сергій Лещенко.

«Приїхав на новенькому Мерседесі S класу, у супроводі 3 охоронців. Менеджер показував будинки на макетах, щось пояснював. Махніцький був із жінкою. Візит здійснював о 10 ранку - в робочий час», - написав Лещенко.

«У Махніцького та його дружини в декларації за 2013 рік немає ні копійки заощаджень. Коментувати не буду - пропоную робити це вам», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, нардеп від ВО "Свобода" Олег Махніцький став Генеральним прокурором України 24 лютого 2014 року.  

сообщениеСергій Лещенко.

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