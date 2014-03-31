Медведєв кличе росіян на "кримські канікули"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведєв повідомив на виїзному засіданні уряду РФ у Сімферополі.

«Туризм - це запорука процвітання півострова... Розраховуємо, що урядові та державні установи і російські компанії нададуть своїм співробітникам можливість відпочивати в Криму... Впевнений, що кримські канікули подарують незабутні враження», - сказав Медведєв.

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За його словами, Крим, як новий гравець, на туристичному ринку Росії має скласти здорову конкуренцію іншим курортним регіонам РФ.

Медведєв також повідомив, що авіаквитки з Росії до Криму мають бути дешевшими, ніж рейси у напрямі зарубіжних курортів – Туреччини і Болгарії. За його словами, оптимальний рівень для авіаквитків — 7-8 тисяч російських рублів.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 березня, прем'єр-міністр РФ Медведєв проводить засідання уряду РФ в анексованому Криму.