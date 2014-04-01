Анексія Криму нагадує події 1938 року – міністр фінансів Німеччини

У своєму виступі Шойбле сказав, що бажання президента Росії Путіна захищати росіян і російськомовних у Криму схоже на те, як Гітлер виправдовував агресію Третього рейху в Судетах, передає Радіо Свобода.

Раніше зі схожими порівняннями виступила колишній держсекретар США Гілларі Клінтон.

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Речник Шойбле пояснив, що міністр не порівнює теперішню Росію з Німеччиною часів Адольфа Гітлера. Канцлер Анґела Меркель дистанціювалася від висловлювань свого міністра і заявила, що вважає анексію Криму унікальним випадком, який є порушенням міжнародного права.

Сьогодні Меркель мала розмову з російським президентом, у центрі уваги перебували події навколо України.