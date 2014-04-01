Засідання РБ ООН: Джемілєв звинуватив Росію в цинізмі

Політик, зокрема, назвав незаконний референдум в Криму, в результаті якого була проведена російська анексія півострова, "цинічним", "так званим" і "абсурдним", повідомляє Голос Америки.

Засідання Ради проходило за формулою "Аррі", яка застосовується для обговорення складних питань в конфіденційному режимі. Видання зазначає, що наводить лише частину заяв Джемілєва - незабаром після початку засідання преса покинула зал.

Лідер кримських татар у своєму виступі, зокрема, сказав: "Абсурдно вирішувати питання про належність до тієї чи іншої країни на основі місцевого референдуму. Право на самовизначення може бути тільки у корінного народу, і таким у Криму є кримські татари. Але татари бойкотували цей референдум".

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За словами політика, в референдумі взяли участь не 82% жителів Криму, як повідомляє російська влада, а всього 32,4%.

Також він назвав цинічним твердження російських властей про утиски росіян на території Криму, оскільки більшість керівників місцевих органів влади є росіянами. Російська і велика частина шкіл у Криму.

"Спочатку територію Криму захопили козаки, вони захопили державні установи і парламент, - сказав Джемілєв. - Потім в Крим увійшли російські війська".

"Російська влада виправдовують свої дії тим, що в Україні встановилася бандерівська влада. Але це не відповідає дійсності", - цитує заяву Голос Америки.

Джемілєв також зазначив, що відносини кримських татар з владою екс-президента Віктора Януковича теж були поганими. "Режим Януковича був корумпованим. Кримські татари розглядалися як головна йому опозиція. Вони не голосували за Януковича, і тому були погано представлені в органах влади", - запевнив політик.

Зазначимо, що на неформальному засіданні Ради безпеки в понеділок не були присутні декілька постійних представників Радбезу, в тому числі Росія і Китай.