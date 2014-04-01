Добкін назвав сепаратистів маргіналами

Про це в ефірі Шустер Live заявив екс-голова Харківської ОДА, кандидат у президенти України Михайло Добкін.

Політик повідомив, що в Харкові на одному з мітингів сепаратистів було видно прапори партії Наталії Вітренко.

За його словами, сепаратистів підтримує невеликий відсоток жителів південного сходу - це "нуль цілих одна десята відсотка".

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"Ідеї сепаратизму почали використовувати політики як реакцію на події Майдану, поки південно-східні регіони "тепленькі", тобто у деяких жителів збереглася негативна реакція на зміну влади і природний страх перед невідомістю", - сказав політик.

При цьому, запевняє Добкін, навіть в середовищі російськомовних жителів Харківщини і противників нової влади налічується велика кількість тих, хто не підтримує сепаратизм і хоче жити в єдиній країні.