Добкін назвав сепаратистів маргіналами
Ідею сепаратизму на півдні та сході України намагаються використовувати маргінальні політсили.
Про це в ефірі Шустер Live заявив екс-голова Харківської ОДА, кандидат у президенти України Михайло Добкін.
Політик повідомив, що в Харкові на одному з мітингів сепаратистів було видно прапори партії Наталії Вітренко.
За його словами, сепаратистів підтримує невеликий відсоток жителів південного сходу - це "нуль цілих одна десята відсотка".
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"Ідеї сепаратизму почали використовувати політики як реакцію на події Майдану, поки південно-східні регіони "тепленькі", тобто у деяких жителів збереглася негативна реакція на зміну влади і природний страх перед невідомістю", - сказав політик.
При цьому, запевняє Добкін, навіть в середовищі російськомовних жителів Харківщини і противників нової влади налічується велика кількість тих, хто не підтримує сепаратизм і хоче жити в єдиній країні.