Україна звинуватила МЗС РФ у брехні і порадила користуватися сайтом по перевірці "фейкових" новин

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України на коментар Департаменту інформації та преси МЗС Росії «щодо планів української влади залучити до охорони правопорядку іноземні приватні компанії».Читайте такожМЗС України пропонує Росії провести референдум і дати більше свободи суб'єктам федерації

«Нас зовсім не здивувало поширення російськими колегами чергової брехні. Ми до цього вже навіть звикли. Дивує інше: МЗС Росії став користуватися джерелами, якими гидують навіть середньої руки газети. Цю, з дозволу сказати, «новину» ще 2 березня, не надавши звичайно ніяких доказів, вкинув до інформаційного простору один блогер (колеги, що ж ви вагалися цілий місяць?). Потім її передрукували кілька «жовтих» газет і підконтрольних Кремлю ЗМІ», - сказано у коментарі.

В українському зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що «МЗС Росії чомусь не зупинило те, що згадана в його коментарі компанія Academi ще 17 березня у своєму прес-релізі спростувала цю «сенсацію». Воістину, для досягнення цілей всі засоби згодяться, навіть коли джерело – ОБС («один блогер сказав»). Ось тільки як же ж треба недооцінювати власний народ, щоб розраховувати, що росіяни продовжуватимуть вірити подібній брехні».Читайте такожМЗС попередило, що іноземці за в’їзд у Крим за візою РФ можуть отримати персональні санкції

«На майбутнє підказуємо колегам місце, де такої «достовірної» інформації справжній клондайк - www.stopfake.org», - підсумували в МЗС України.