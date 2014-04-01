Бакуліну досі не вручили повідомлення про підозру у рамках кримінального провадження - адвокат

Про це захисник Бакуліна, адвокат Дмитро Бєляєв заявив на прес-конференції в УНІАН.

Крым цього, адвокат Валентина Теличенко зазначила, що в ході обрання запобіжного заходу Бакуліну було допущено ряд серйозних порушень, які надають їй впевненість у тому, що Європейський суд з прав людини стане на бік її підзахисного.

“Порушення під час затримання, коли людину намагаються зламати негуманним ставленням до нього, дуже подібні відносно попередніх ув'язнених, які були визнані політичними. Мова йде про нічному судовому засіданні, про невручення повідомлення про підозру у належному порядку. Має місце порушення ст. 5 Європейської конвенції про порядок затримання на період досудового і судового слідства, а також порушення ст.3”, - сказала Теличенко.Читайте такожАпеляційний суд визнав законним утримання під вартою екс-голови «Нафтогазу»

Також вона висловила здивування, що досить професійні судді, приймаючи рішення про обрання запобіжного заходу Бакуліну, обрали утримання під вартою.

“Якщо у відомій історії суддя Кірєєв - це був молодий суддя, який мріяв стати через 5 років обраним суддею, то в цій історії у нас дві людини з адміністративними посадами, які не тільки мріє залишитися на цих посадах, але, напевно, мріють і про підвищення. Це і є механізмом тиску на суддів”, - сказала адвокат.

Також Теличенко вважає, що колегія суддів, яка обирала запобіжний захід Бакуліну, не була призначена за допомогою комп'ютера, а шляхом втручання людини.

“Хто з вас вірить, що комп'ютер не такий розумний, що, вибираючи склад колегії, раптом вибрав голови суду та його першого заступника. Я в це не вірю. Протокол комп'ютерного розподілу не видається зацікавленим сторонам для того, щоб у ручному режимі можна було вибрати суддів. Тобто замовні рішення як були, так і є”, - сказала Теличенко.Читайте такожБакулін хоче оскаржити своє затримання у Євросуді

Крім того, вона вважає, що суд запропонував Бакуліну нереально великий розмір застави, знаючи точно, що у її підзахисного таких коштів немає. Вона зазначила, що суд не вивчав матеріальний стан її підзахисного, але в той же час запропонував оплатити нереально велику суму в 1,5 млрд грн застави.

«Вже пішла одинадцята доба, як мого підзахисного незаконно утримують під вартою. Оскільки до цих пір ні органи слідства, ні процесуальні керівники не змогли законним способом повідомити Бакуліну про підозру.

Навіть в апеляційному суді 28 березня представник прокуратури визнав, що Бакуліну не вручено повідомлення про підозру належним способом, але це порушення не усунуто й досі. Були дві спроби повідомити про підозру Бакуліну, одну спробу зробив слідчий, який на це уповноважений. В наступний раз - після засідання апеляційного суду, у вечірній час слідчий прийшов до СІЗО до Бакуліну, і знову намагався вручити підозра, складене вже заступником генерального прокурора, але цю дію було незаконним, оскільки повідомлення про підозру було складено 27 березня, а вручалось ввечері 28, тоді як закон чітко вимагає, щоб підозра вручалось в день, коли воно складено”, - сказав Бєляєв.

Крім того, він додав, що суд, прийнявши рішення утримувати Бакуліна під вартою, допустив помилку: замість того, щоб вжити термін “утримання під вартою”, в судовому рішенні використано “взяття під варту”, а цього терміна немає в чинному процесуальному законодавстві.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня співробітники Міністерства внутрішніх справ України затримали Бакуліна в рамках проведення розслідування корупційних схем у газовій галузі.

Керівник МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook написав, що суд вирішив заарештувати Бакуліна або відпустити його під заставу в 1,5 млрд грн.

28 березня Апеляційний суд Києва залишив Бакуліна під вартою.