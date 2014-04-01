Путін не обмежиться Україною і спробує розвалити Євросоюз – The Washington post

Про це сьогодні пишуть оглядачі The Washington Post Моллі Макк'ю і Грегорі Маніатіс. Вони переконані, що плани Кремля значно масштабніші, ніж просто завоювання України і сусідніх країн.

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Вони припускають, що найближчі роки Путін присвятить створенню сильного Євразійського союзу, до якого увійдуть колишні союзники СРСР: Індія і Китай, а також Сирія і Венесуела, повідомляє ТСН.

Індія і Китай на сьогодні залежать від російських військових технологій, а "Газпром" і "Роснефть" вже працюють над угодами з Пекіном і Нью-Делі. Росія також розвиватиме економічні і військові відносини з країнами BRICS.

Це дозволить вибудувати планетарну вертикаль проти Заходу. "Їх співпраця може трансформуватися у військовий союз без будь-яких цінностей, який володіє військами і цілями, які Путін так наполегливо хоче протипоставити НАТО", - йдеться в статті.

Крім того, зауважують автори, Кремль спробує вдарити по Євросоюзу з середини, спровокувавши європейців підтримувати на виборах праві партії. "Очікується, що праві у Франції, Греції, Італії, Угорщині та інших країнах посилять свої позиції на виборах в Європарламент у травні і сформують деструктивний антиєвропейський і проросійський блок. Це побоювання посилилося у неділю, коли французький "Національний фронт" продемонстрував значно країні результати на місцевих виборах, ніж очікувалося", - пишуть оглядачі.

Журналісти The Washington Post зауважують, що Захід сподівається, що Путін вторгнеться на континентальну Україну і зупиниться. "Але надія – це не стратегія", - йдеться в статті. Автори радять Заходу готуватися до довгострокової конфронтації з Кремлем, яка вже почалася через Україну.