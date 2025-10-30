Продати долар можна в середньому за курсом 41,78 грн, а євро – 48,55 грн.

Курс долара до гривні в банках України в четвер, 30 жовтня, знизився на 6 копійок і складає 42,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,78 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні в четвер впав одразу на 21 копійку і складає 49,29 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,55 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,25 грн/євро, а курс продажу – 49,10 грн/євро.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за одиницю американської валюти. Таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,87 гривні за одиницю єврпопейської валюти, тобто гривня додала 11 копійок.

Слід зазначити, що фінансовий аналітик Андрій Шевчинин вважає, що впродовж останнього тижня жовтня гривня продовжить поступове зниження щодо іноземних валют.

