РФ, ймовірно, атакувала місто "шахедами" з касетними боєприпасами.

Жителів Бурштина Івано-Франківської області попередили про небезпеку касетних боєприпасів, які могли потрапити на територію міста внаслідок сьогоднішньої атаки "шахедів". Про це повідомляє Бурштинська міська рада.

"Ранок у Бурштині сьогодні був гучним... Ворог знову атакував, та, на щастя, інформації про постраждалих не надходило. На даний момент управляючі компанії роблять обхід будинків з метою виявлення можливих пошкоджень", - розповіли про наслідки атаки у міськраді.

У мерії додали, що є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які ворог міг скидати з "шахедів".

У зв’язку з цим жителям міста радять не підходити та не торкатися підозрілих предметів, у жодному разі не намагатися самостійно їх переміщати чи оглядати та негайно повідомляти ДСНС або поліцію.

Атака на Україну 30 жовтня: деталі

Вночі та вранці 30 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні.

За інформацією президента Володимира Зеленського, ворог застосував понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато цілей було збито, проте є влучання. Зокрема, внаслідок атаки сталося руйнування гуртожитку у Запоріжжі, десятки людей постраждали, серед них – п’ятеро дітей. Дві людини загинули.

У Ладижині на Вінниччині відсутнє тепло- та водопостачання. Тяжкого поранення зазнав семирічний хлопчик.

Загалом, за даними Зеленського, ворог атакував енергетичні та цивільні об’єкти на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині, Львівщині.

