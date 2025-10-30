Демченко зазначив, що чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон – невелика кількість від загального пасажиропотоку.

Виїзд молодих чоловіків з України дійсно фіксується, але порівняно з загальним пасажиропотоком, це невелика кількість. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи інформацію видання The Telegraph, яке з посиланням на дані польської прикордонної служби написало, що за два місяці з України виїхали вже майже 100 тисяч чоловіків у віці 18-22 років.

В ефірі Ранок.LIVE Демченко зазначив, що прикордонники фіксують як виїзд цієї категорії громадян з України, так і повернення.

"Але якщо порівняти з загальним пасажиропотоком, то це невелика кількість людей", - наголосив він, додавши при цьому, що ДПСУ не веде обліку за віковими категоріями.

Відео дня

Він також зазначив, що загальний пасажиропотік у вересні суттєво впав - на мільйон перетинів менше, ніж у серпні, а в жовтні цей показник був ще нижчим. Демченко зауважив, що не може підтвердити чи спростувати статистику The Telegraph чи польської прикордонної служби, однак знову наголосив, що чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон – невелика кількість від загального пасажиропотоку.

"Основну частку тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти та люди похилого віку", - додав він.

Виїзд українців за кордон

Політики в Німеччині та Польщі - країнах, де проживає найбільша кількість українських біженців у Європейському Союзі, - почали висловлювати невдоволення через зростання кількості молодих українських хлопців, які прибувають останніми тижнями після того, як Україна пом'якшила правила виїзду.

За даними польських ЗМІ, після пом'якшення українських правил виїзду влітку приплив молодих українців різко зріс. Лише до Польщі з січня по кінець серпня 2025 року в'їхали близько 45 300 чоловіків віком 18-22 років. Після зміни правил - уже 98 500 за два місяці, тобто приблизно 1 600 на день.

Багато з них рушили далі на захід: до Німеччини, куди, за даними німецького МВС, щотижня прибуває до 1 800 чоловіків цього віку.

Вас також можуть зацікавити новини: