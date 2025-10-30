У місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення.

Внаслідок ворожої атаки у місті Ладижин на Вінниччині відсутнє тепло- та водопостачання. Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

"Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті", - розповів він.

За інформацією Коломійця, наразі забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Також готується до запуску альтернативна система теплопостачання.

Він додав, що дитсадки сьогодні не працюватимуть. Окрім того, формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги. Мешканці будинків, які постраждали найбільше, будуть відселені.

За словами секретаря міськради, очікується поновлення електропостачання.

Удар Росії по Україні 30 жовтня: що відомо

30 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Під ударом опинились Запоріжжя, Дніпропетровщина та західні області України.

Зокрема, у Запоріжжі, сталося влучання у гуртожиток, постраждали 11 людей, серед них – шестеро детей.

За інформацією Міненерго, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі України.

