В 'Укрзалізниці' попередили про багатогодинні затримки низки потягів після удару Росії

У списку потягів, що затримуютья, є і міжнародний.

Низка потягів запізнюється після атаки Російської Федерації по Україні. Затримки складають до 6 годин.

За інформацією "Укрзалізниці", станом на 8:25 сьогодні, 30 жовтня, 12 потягів затримуються більше ніж на годину. В цьому списку опинився і міжнародний поїзд, сполученням Київ-Бухарест- Норд, який затримується на понад 5 годин.

Зранку в залізничній компанії повідомили, що в результаті ворожого обстрілу зафіксовані знеструмлення в Миколаївській області.

Відео дня

"Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - зазначено в повідомленні.

Удар Росії по Україні 30 жовтня - головні новини

Росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами на початку доби 30 жовтня. В результаті удари зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Тільки у Запоріжжі, де росіяни влучили у гуртожиток, постраждало 11 людей, серед них шестеро детей.

У свою чергу у Міненерго повідомили, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Пізніше в "Укренерго" повідомили про застосування погодинних графіків відключення світла у низці областей, в тому числі і в Києві.

