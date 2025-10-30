Усього російські загарбники запустили 53 ракети та 653 безпілотники різних типів.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі збили або подавили 623 ворожі цілі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зокрема, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди").

Зокрема, серед них - 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 8 крилатих ракет "Калібр"; 2 крилаті ракети Іскандер-К; 30 крилатих ракет Х-101; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 1 керована авіаційна ракета Х-31П.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі", - наголошується у зведенні.

Зокрема, знешкоджено: 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 7 крилатих ракет "Калібр";1 крилату ракету Іскандер-К; 21 крилатих ракет Х-101; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України", - наголошується у повідомленні.

Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

Російська атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки застосовували аварійні відключення світла. У місті Ладижин на Вінниччині відсутнє тепло- та водопостачання.

Від атаки відомо про десятки поранених, у тому числі дітей. Також є загиблі.

