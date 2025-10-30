Поки що на оновлені вагони можна подивитися в Музеї декоративного мистецтва в Парижі.

Легендарний розкішний пасажирський поїзд "Східний Експрес" (Orient Express), що курсував між між Парижем (Франція) і Стамбулом (Туреччина) з 1883 до 1977 року, готується повернутися на рейки у 2027 році.

Хоча після закриття в 1977 році класичного маршруту завдовжки понад 3000 кілометрів на його окремих ділянках і курсували поїзди, повністю він не виконувався майже 50 років.

Однак, як пише Time Out, уже за два роки пасажири знову зможуть проїхатися на цьому унікальному поїзді, який отримав додаткову популярність після виходу детективного роману Агати Крісті "Вбивство у "Східному експресі" 1933 року.

Зараз же щосили тривають підготовчі роботи перед запуском "Східного експреса". На маршруті будуть використовуватися оригінальні вагони 1920-х років, які були модернізовані під сучасні умови, але при цьому зберегли свою ар-деко чарівність. Компанія Accor, якій належить брендинг "Східного експреса", описує це як "вражаючий діалог між спадщиною і сучасністю".

Пасажири зможуть проїхатися в розкішних купе з повноцінними двомісними спальнями, стіни в яких прикрашатимуть годинники Cartier. При цьому кожен сантиметр кожного купе ретельно виготовлений "майстрами-ремісниками".

Історія відтворення вікових дизайнів вражає: група істориків знайшла 17 давно занедбаних вагонів на кордоні Польщі та Білорусі, а потім, крок за кроком, відновила кожен із них, повернувши їм колишню пишність.

Ціни на квитки поки не оголошені, але експерти припускають, що це задоволення буде не з дешевих. Однак туристи також зможуть поглянути на ці чудові вагони в Музеї декоративного мистецтва в Парижі, де вони експонуватимуться до 2027 року в рамках виставки "1925-2025: Століття ар-деко".

Інші нові поїзди в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, уже в травні 2026 року буде запущено венеціанську версію "Східного експреса". Розкішний поїзд возитиме пасажирів із Парижа до Амальфітанського узбережжя Італії.

Тим часом, сервіс таксі Uber також вирішив зайнятися запуском власних поїздів. Перші рейси заплановані на 2029 рік.

