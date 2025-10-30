Існує ймовірність повернення графіків відключень світла протягом доби.

Погодинні графіки відключень світла по всій території України сьогодні, 30 жовтня, скасували. До 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомили в Міністерстві енергетики України.

У відомстві нагадали, що існує ймовірність повернення графіків відключень світла протягом доби.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - ідеться в повідомленні.

В свою чергу в "Укренерго" повідомили, що внаслідок вже третьої з початку місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок фіксувалася значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та заживити усіх споживачів.

Водночас у ДТЕК додали, що знеструмлені споживачі є у Києві. Так, у Святошинському районі столиці внаслідок аварії частина споживачів тимчасово залишилася без світла. Енергетики повідомляють, що ліквідовують наслідки, і електрика повернеться близько 13:00.

Удар Росії по Україні 30 жовтня - головні новини

Росіяни атакували Україну ракетами та ударними дронами на початку доби 30 жовтня. В результаті удари зафіксовані руйнування, а також є постраждалі.

Крім того, через російську атаку затримується низка потягів "Укрзалізниці", в тому числі і міжнародні.

