Серед постраждалих є діти.

Цієї ночі російські загарбники здійснили чергову масовану комбіновану атаку ракетами і дронами. У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів застосував ворог, зокрема й балістику та аеробалістику. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", - відзначив він у Telegram.

Зокрема, внаслідок російської атаки пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку.

"Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальні роботи тривають", - додав президент.

За словами глави держави, у Ладижині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик. При цьому, багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина.

"Всі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє", - повідомив Зеленський.

Як відзначив Зеленський, Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у Росію конкретними наслідками – санкціями й реальним тиском.

"Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує", - підсумував Зеленський.

Останній масований удар - що відомо

Як повідомляв УНІАН, внаслідок російської атаки у більшості регіонів застосовували аварійні відключення світла. Росія завдавала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У Запоріжжі внаслідок російського удару по гуртожитку серед постраждалих є малі діти.

Місто Ладижин на Вінниччині залишилось без світла і води.Також через російську атаку в Україні затримуються залізничні поїзди.

