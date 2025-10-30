Відкрилися передзамовлення на Resident Evil Requiem – в Україні найдешевша ціна у світі

Разом із цим у мережі з'явилися і системні вимоги хоррора.

Capcom відкрила попередні замовлення Resident Evil Requiem – нової крупної частини хорор-франшизи. Загалом буде два видання на вибір: стандартне та розширене, що включає, крім усього іншого, костюм Леді Дімітреску.

Звичайне видання коштує 1999 грн, "делюкс" – 2199 грн. Згідно зі SteamDB, в українському регіоні Steam ціна на гру найдешевша у світі й в перерахунку на долари становить $47.

З відкриттям попередніх замовлень ЗМІ звернули увагу на системні вимоги Resident Evil Requiem – вони виявилися трохи вищими, ніж у ремейка Resident Evil 4 (2023).

Мінімальні

Система: Windows 11

Процесор: i5-8500 або Ryzen 5 3500

Пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: GTX 1660 6 ГБ або RX 5500 XT 8 ГБ

Рекомендовані

Система: Windows 11

Процесор: i7-8700 або Ryzen 5 5500

Пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: RTX 2060 Super 8 ГБ або RX 6600 8 ГБ.

Реліз Resident Evil Requiem відбудеться 27 лютого 2026 року на ПК, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch 2. Сюжет нової гри пов'язаний зі співробітницею ФБР Грейс Ешкрофт – щоб розслідувати загадкову смерть, вона вирушає в старий-добрий Раккун-Сіті, знищений після витоку зомбі-вірусу.

За атмосферою новий Resident Evil найближчий до сьомої частини та навіть до P.T. Хідео Кодзіми, пишуть журналісти у своїх прев'ю. Самі розробники називають гру "новою ерою в жанрі хорорів на виживання".

