Загалом затримано вже 7 підозрюваних.

Французька поліція провела п'ять нових арештів у рамках розслідування грандіозного пограбування Лувру, що сталося 19 жовтня. Одного підозрюваного знайдено за допомогою ДНК. Таким чином, загалом заарештовано сімох осіб, пише Sky News.

В інтерв'ю прокурор Парижа Лор Бекко заявила, що одного з п'яти підозрюваних упізнали за слідами ДНК, залишеними на місці злочину.

Усіх п'ятьох було заарештовано під час скоординованих рейдів у Парижі та його околицях пізно ввечері в середу. Водночас, за даними прокуратури, викрадені коштовності поки що не були знайдені.

Раніше двоє підозрюваних, заарештованих у справі про крадіжку ювелірних виробів, "частково" зізналися у своїй причетності до пограбування. У прокуратурі повідомляли, що один із них - 34-річний громадянин Алжиру, який проживає у Франції з 2010 року. Його заарештували 25 жовтня ввечері в аеропорту Шарля де Голля, коли він збирався вилетіти в Алжир.

Бекко розповіла, що він проживав у паризькому передмісті Обервільє і був відомий поліції переважно за порушення правил дорожнього руху. За словами прокурора, його ДНК було виявлено на одному зі скутерів, на яких злодії зникли з місця злочину.

Інший підозрюваний, 39 років, був заарештований у суботу ввечері у себе вдома в Обервільє. Цей чоловік був відомий поліції за кількома крадіжками, і його ДНК було виявлено на одній із вітрин, де було виставлено коштовності, і на предметах, залишених злодіями, додала вона.

Пограбування Лувру - як це було

Пограбування Галереї Аполлона в Луврі, де виставлялися ювелірні реліквії французької корони, сталося 19 жовтня. Чотири злодії викрали дев'ять коштовностей, одна з яких пізніше була знайдена недалеко від місця пограбування. Злочинці використовували склорізи і підйомний кран, а потім втекли на скутерах.

Повідомлялося, що серед викрадених прикрас були тіари, намисто і сережки, які колись належали французьким королевам та імператриці Євгенії.

Частину колекції Лувру після крадіжки було вивезено в сховище Банку Франції.

