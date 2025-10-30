Долар та євро дешевшають у 'ПриватБанку': скільки коштує валюта тепер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,17 грн, а євро – 49,20 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в четвер, 30 жовтня, знизився на 8 копійок і складає 42,17 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні впав одразу на 15 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,57 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в четвер залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 30 жовтня, також не змінився і залишився на рівні 49,26 гривні.

Нацбанк встановив на четвер, 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за одиницю американської валюти. Таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,87 гривні за одиницю єврпопейської валюти, тобто гривня додала 11 копійок.

При цьому у валютних обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,25 грн/євро, а курс продажу – 49,10 грн/євро.

