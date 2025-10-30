WSJ: Китай бʼє по інтересах США у всьому світі, особливо в Україні

Нові звіти розкривають масштабну участь китайських компаній у постачанні компонентів для російських дронів, які атакують Україну.

На тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп провів результативну зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, у Вашингтоні зростає занепокоєння щодо прихованої підтримки Росії з боку Пекіна, пише The Wall Street Journal.

"Варто нагадати: Пекін продовжує атакувати американські інтереси по всьому світу. Останні докази з'являються в нових звітах про допомогу Китаю у військовій кампанії Росії проти України", — йдеться у статті.

Попри заяву міністра закордонних справ Вана І, що "Китай не постачає Москві летальної зброї", аналітичні матеріали Центру оборонних реформ (Київ) свідчать про протилежне. У звітах, підготовлених для Держдепу США та європейських урядів, дослідники простежили "шляхи грошей і поставок від китайських виробників до російських заводів безпілотників".

Один із прикладів — імпорт Росією понад 3,3 мільйона двигунів від компанії Shenzhen Kiosk Electronic Co, які зрештою потрапляли до московської фірми "Рустакт", що виробляє FPV-дрони. Масштаб і структура поставок свідчать, що "Рустакт" є не лише виробником, а й логістичним центром для інших російських виробників дронів.

Попри санкції ЄС проти "Рустакт", торгівля тривала: з липня 2023 по лютий 2025 року компанія імпортувала китайських товарів майже на 294 мільйони доларів, із них понад 83 мільйони — лише на електродвигуни.

Китай також став "головним зовнішнім постачальником" комплектуючих для далекобійних дронів, якими Росія атакує українські міста. До таких компонентів належать двигуни, системи навігації та літій-полімерні акумулятори.

Зокрема, у звіті згадуються російські компанії Drake LLC та Morgan LLC — постачальники для виробництва дронів на об’єкті "Алабуга", який створено за допомогою Ірану. "Лише за три місяці 2024 року китайська компанія експортувала понад 685 тисяч деталей двигунів до Drake LLC", — йдеться у звіті.

Українська розвідка вважає, що ці поставки напряму підтримують російські атаки на цивільні цілі.

"Мова йде не лише про техніку, а про життя людей — кожен китайський мотор у цих дронах означає ще одну вибухівку, скинуту на українські міста", — наголосив співробітник Центру оборонних реформ.

Автори звіту закликають до вторинних санкцій проти китайських компаній, які, за їхніми словами, "допомагають російському імперіалізму, маскуючи участь у війні під комерційні контракти".

Китай - роль у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Пекін перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща.

Натомість Китай допомагає Росії у цій війні, хоч і приховано. Зокрема, під час атаки дронів на Москву біля Кремля Росія розгорнула мобільні вогневі групи для боротьби з безпілотниками. Транспорт нагадує російсько-китайський пікап Sollers/JAC ST6, вироблений у Владивостоці.

