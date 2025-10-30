Дітям від 3 до 6 років.

Росіяни кілька годин атакували Запоріжжя та Запорізький район, вже відомо про понад 10 постраждалих.

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни влучили у гуртожиток у Запоріжжі, там зруйновані кілька поверхів.

Спочатку Федоров повідомив про чотирьох поранених. Жінка 45 років та чоловік 20 років були доправлені до лікарні, ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Вже згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 11.

"Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу", - написав він.

Крім того, сталося декілька займань у житловій забудові, а також пошкоджений об’єкт інфраструктури.

На Київщині внаслідок ворожого удару у Борисполі постраждала жінка 36 років, повідомляє Київська обласна адміністрація.

Крім того, Укрзалізниця повідомила, що в результаті ворожого обстрілу виникло знеструмлення на Миколаївщині, внаслідок чого затримується низка потягів.

