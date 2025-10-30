Росіяни просунулися поблизу Покровська, - DeepState

Водночас українські оборонці відкинули ворога поблизу Нового Шахового.

Російські окупанти просунулися поблизу Покровська та ще трьох населених пунктів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який наводить свіжі дані щодо ситуації довкола п’ятьох населених пунктів.

Так, інформують аналітики, Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу Нового Шахового.

"Ворог просунувся поблизу Покровська, Полтавки, Володимирівки та у Новомиколаївці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у DeepState заявили, що російські окупанти показово встановити триколор на стелі українського Покровська. Водночас за годину ворожий прапор вже було знищено.

У DeepState зауважили, що ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує "затягувати піхоту".

Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці зазначив, що росіянам не дають закріпитися в Покровську, і що Сили оборони підсилили високопрофесійні бійці-"гурівці".

Водночас Пасі Пароінен, аналітик відкритих даних (OSINT) з фінськиї аналітичної групи Black Bird Group заявив, що російські загарбники перебувають в Покровську значними силами, і цього разу вибити їх, як влітку, українцям вже не вдасться.

Він також зауважив, що наразі ніхто не має повного уявлення про те, що насправді відбувається в районі Покровська.

